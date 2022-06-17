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Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА: арестовано 115 объектов недвижимого имущества

Киев • УНН

 • 94025 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований, передает УНН.

Цитата

"Работники ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативного сопровождения СБУ, продолжают досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Детали 

В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен.

Напомним

31 мая 2022 года в рамках уголовного производства получены решения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской федерации.

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