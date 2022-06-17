Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА: арестовано 115 объектов недвижимого имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований, передает УНН.
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"Работники ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативного сопровождения СБУ, продолжают досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
Детали
В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен.
Напомним
31 мая 2022 года в рамках уголовного производства получены решения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской федерации.