У центрі Києва арештували будівлю "росатому". Вартість активу становить 60 млн грн

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Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації „росатом“ держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі.

Крім того, поліцейські з’ясували, що відомості щодо права власності на цю будівлю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

Правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва наклали на нерухомість арешт. Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо

Активи групи компаній російської “Татнефті” передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.