В центре Ивано-Франковска директора еврейской общины дважды ударили ножом: полиция открыла производство

Детали

Сегодня около 12:30 58-летний житель Ивано-Франковска сообщил, что по улице Бельведерская во время словесного конфликта с неизвестным мужчиной последний дважды ранил его ножом.

Пострадавшему на месте происшествия оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. У мужчины диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и шеи. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей, очевидцев и оперативно установили правонарушителя. Речь идет о 49-летнем местном жителе. Правоохранители установили, что предварительно конфликт случился между потерпевшим и женой фигуранта: якобы заявитель не правильно парковал транспортное средство при въезде в дом задержанного.

Пострадавший является директором еврейской общины города Ивано-Франковска.

Добавим

Фигуранта следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.