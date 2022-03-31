В центре Ивано-Франковска директора еврейской общины дважды ударили ножом: полиция открыла производство

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 2450 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 18814 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 48935 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 156232 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 92093 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 123909 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 154976 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163596 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 361872 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139477 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 82930 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 82767 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 72870 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 70168 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 50487 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 18784 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 156206 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 361859 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 360942 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 437740 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 22000 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 27618 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 100920 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 132990 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152124 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

В центре Ивано-Франковска директора еврейской общины дважды ударили ножом: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 97557 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В центре Ивано-Франковска директор еврейской общины во время спора получил два удара ножом. Нападавшего задержали, начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.

В центре Ивано-Франковска директора еврейской общины дважды ударили ножом: полиция открыла производство

Детали

Сегодня около 12:30 58-летний житель Ивано-Франковска сообщил, что по улице Бельведерская во время словесного конфликта с неизвестным мужчиной последний дважды ранил его ножом.

Пострадавшему на месте происшествия оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. У мужчины диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и шеи. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей, очевидцев и оперативно установили правонарушителя. Речь идет о 49-летнем местном жителе. Правоохранители установили, что предварительно конфликт случился между потерпевшим и женой фигуранта: якобы заявитель не правильно парковал транспортное средство при въезде в дом задержанного.

Пострадавший является директором еврейской общины города Ивано-Франковска.

Добавим

Фигуранта следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61