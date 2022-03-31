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У центрі Івано-Франківська директора єврейської общини двічі вдарили ножем: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 97557 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У центрі Івано-Франківська директор єврейської громади під час суперечки отримав два удари ножем. Нападника затримано, розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.

У центрі Івано-Франківська директора єврейської общини двічі вдарили ножем: поліція відкрила провадження

Деталі

Сьогодні близько 12:30 58-річний мешканець Івано-Франківська повідомив, що по вулиці Бельведерська під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній двічі поранив його ножем.

Потерпілому на місці події надали першу медичну допомогу та доставили до медзакладу. У чоловіка діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та шиї. Його відпустили на амбулаторне лікування.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали свідків, очевидців та оперативно встановили правопорушника. Йдеться про 49-річного місцевого мешканця. Правоохоронці встановили, що попередньо конфлікт трапився між потерпілим та дружиною фігуранта: нібито заявник не правильно паркував транспортний засіб при в’їзді до будинку затриманого.

Потерпілий являється директором єврейської громади міста Івано-Франківська.

Додамо

Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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