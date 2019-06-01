В центре Флоренции установят памятник Шевченко

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", - сообщила пресс служба КГГА.



По данным Киевгорадминистрации, монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук.



Напомним, 9 марта в столице Чехии Праге по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялись несколько символических акций.