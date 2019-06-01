У центрі Флоренції встановлять пам’ятник Шевченку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У центрі Флоренції, Італія, встановлять пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку українського скульптора Олега Пінчука. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає кореспондент УНН.
"Муніципалітет Флоренції на своєму засіданні схвалив рішення про встановлення в італійському місті пам’ятника українському поету, художнику, борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку. У рішенні зазначається, що "ця мистецька робота збагатить культурну та мистецьку спадщину муніципалітету", - повідомила прес-служба КМДА.
За даними Київміськдержадміністрації, монумент буде встановлено в центрі міста неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate. Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук.
Нагадаємо, 9 березня у столиці Чехії Празі з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулися кілька символічних акцій.