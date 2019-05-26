В центре Бордо загорелись несколько домов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Более 100 пожарных были мобилизованы для тушения пожара в нескольких зданиях в центре города Бордо. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV, отмечает УНН.
По его данным, пожар возник в 17:00 (18:00 по киевскому времени) на втором этаже одного из зданий в центре и быстро перебрался на другие строения, из которых были эвакуированы люди.
“На данный момент рано говорить о пострадавших”, — сообщили пожарные.
Происхождение огня пока также остается неизвестным. Район происшествия оцеплен полицией.
Стоит добавить, что президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подтвердил свои слова о том, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после пожара всего за пять лет.
VIDÉO. En ce début de soirée, le commandant Castel des sapeurs pompiers ne dénombre aucune victime que ce soit du côté des habitants ou des secours. pic.twitter.com/zDFOILm2qt— Clement Carpentier (@clementcarpet) 25 мая 2019