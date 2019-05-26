У центрі Бордо загорілися декілька будинків

За його даними, пожежа виникла о 17:00 (18:00 за київським часом) на другому поверсі одного з будинків в центрі і швидко перебралася на інші будови, з яких були евакуйовані люди.

“На даний момент рано говорити про постраждалих”, — повідомили пожежники.

Походження вогню поки також залишається невідомим. Район події оточений поліцією.

Варто додати, що президент Франції Емманюель Макрон в п’ятницю підтвердив свої слова про те, що собор Паризької богоматері можливо відновити після пожежі всього за п’ять років.

VIDÉO. En ce début de soirée, le commandant Castel des sapeurs pompiers ne dénombre aucune victime que ce soit du côté des habitants ou des secours. pic.twitter.com/zDFOILm2qt