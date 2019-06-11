В центральном межрегиональном управлении ИУН Минюста проводят следственные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве проходят следственные действия. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, сейчас в здании находятся сотрудники ГБР.
"Сейчас проводятся следственные действия", - сообщил оперативный сотрудник.
Какие именно следственные действия проводят и с какой целью, оперативники не сообщили.
Журналистов внутрь не пускают.
Сейчас УНН пытается узнать подробности в ГБР.
Напомним, в конце мая сотрудники ГБР пришли с обысками в АП.