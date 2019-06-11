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У центральному міжрегіональному управлінні КВС Мін'юсту проводять слідчі дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У центральному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Києві відбуваються слідчі дії. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У центральному міжрегіональному управлінні КВС Мін'юсту проводять слідчі дії

За словами кореспондента, наразі в будівлі перебувають співробітники ДБР.

"Зараз проводяться слідчі дії" - повідомив оперативний співробітник.

Які саме слідчі дії проводять та з якою метою, оперативники не повідомили.

Журналістів всередину не пускають.

Наразі УНН намагається дізнатися подробиці у ДБР.

Нагадаємо, наприкінці травня співробітники ДБР прийшли з обшуками в АП.

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