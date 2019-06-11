У центральному міжрегіональному управлінні КВС Мін'юсту проводять слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У центральному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Києві відбуваються слідчі дії. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами кореспондента, наразі в будівлі перебувають співробітники ДБР.
"Зараз проводяться слідчі дії" - повідомив оперативний співробітник.
Які саме слідчі дії проводять та з якою метою, оперативники не повідомили.
Журналістів всередину не пускають.
Наразі УНН намагається дізнатися подробиці у ДБР.
Нагадаємо, наприкінці травня співробітники ДБР прийшли з обшуками в АП.