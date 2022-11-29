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В ЦАР неизвестный самолет нанес удар по лагерю "вагнеровцев"

В ЦАР неизвестный самолет нанес удар по лагерю "вагнеровцев"

Киев • УНН

 • 1920900 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По лагерю войск ЦАР и их российских военизированных союзников на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР) был нанесен авиаудар. Об этом сообщает AFP, информирует УНН.

Детали 

"Центральноафриканская Республика пригрозила в понедельник расплатой после того, как самолет прилетел из соседней страны ночью и разбомбил войска ЦАР и их российских военизированных союзников", - говорится в сообщении.

Правительство заявило, что самолет целился по военной базе и «сбросил взрывчатку на город» Боссангоа, однако нанес лишь материальный ущерб.

Мэр города Пьер Дэнамгер также подтвердил атаку. "Это был самолет без огней, и мы не могли его идентифицировать. Целью была хлопковая фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы. Повреждений не слишком много", - сказал он.

Севернее ЦАР находится страна Чад. Известно, что отношения между двумя государствами в последнее время были напряженными. Правительство заявило, что воздушный налет «не может остаться безнаказанным», сейчас открыто расследование «для определения ответственности» за «неблагородный акт, совершенный врагами».

По словам главы регионального управления лесных ресурсов Босангоа Этьена Нгеретума, самолет нанес четыре удара в 2:50 ночи. 

Отмечается, что ЦАР является одной из самых бедных и нестабильных стран в мире. В 2012 году страна погрузилась в кровавый гражданский конфликт, ослабленный вмешательством бывшего колониального государства Франции и развертыванием миротворческой миссии ООН.

В 2020 году коалиция повстанцев наступала на столицу Банги, угрожая свергнуть правительство. Президент Фостен Арчандж Туадера обратился к москве за помощью, и сотни военизированных формирований были развернуты в дополнение к сотням, которые уже находятся в стране с 2018 года, чтобы помочь "отразить угрозу".

Банги называет россиян военными советниками, а Франция, ООН и другие называют наемниками из поддерживаемой кремлем группы вагнера.

Дополнение

Британские юристы объявили о судебном иске против российской группы вагнера по обвинению в терроризме в Украине.

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