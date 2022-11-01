ПВК Вагнера постане перед британським судом за звинуваченням у тероризмі в Україні

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Джейсон МакКью, старший партнер McCue Jury and Partners, заявив, що Вагнер та їхній керівник євген пригожин «брали участь у терористичній кампанії» в Україні, включаючи вбивства, зґвалтування, напади на інфраструктуру та закладку вибухових речовин навколо ядерних об'єктів.

«Їхня мета полягала в тому, щоб посіяти терор і хаос в Україні», - заявив він у вівторок комітету із закордонних справ британської палати громад.

МакКью повідомив законодавцям, що Вагнера необхідно зупинити і що «необхідно використовувати всі варіанти для подальшого захисту жертв Вагнера в інших країнах світу».

За його словами, буквально цієї секунди порушено кримінальну справу «від імені мужніх українських потерпілих» проти групи Вагнера та пригожина.

«Позов було розпочато з офіційного вручення листа перед позовом пригожину та Вагнеру. Це перший випадок у світі, коли Вагнеру та подібним до них пред'являють позов», - сказав він депутатам.

МакКью додав, що перед Високим судом у Лондоні будуть представлені докази, спрямовані на встановлення того, що «Вагнер займався тероризмом проти українського народу» і що «військова машина путіна брала участь у незаконній змові з метою розгортання тероризму для полегшення їхнього незаконного вторгнення в Україну».

Справу було порушено групою українських потерпілих у Великій Британії, яка також «символічно представляє» всіх українців, які «зазнали втрат у результаті війни», додав він.

Михайло Ходорковський, колишній олігарх, який став критиком президента путіна, заявив на слуханнях, що вплив пригожина був нарівні з іншими високопосадовцями у кремлі через його особисті стосунки з диктатором.

«Вплив пана пригожина приблизно дорівнює впливу пана сергія шойгу, міністра оборони, або пана сергія лаврова, міністра закордонних справ», - сказав він.

пригожин, за його словами, був настільки близьким до путіна, що йому навіть дозволили підписати помилування від імені президента, щоб дозволити йому вербувати злочинців із в'язниць «незалежно від тяжкості злочинів».

«Це дуже високий рівень впливу», - зауважив він.

Магнат у вигнанні сказав, що, на його думку, група Вагнера у майбутньому використовуватиметься «у Європі». І він критикував західні уряди через те, що вони надто повільні, щоб усвідомити небезпеку.

В Африці, сказав він, Вагнер займався «підготовкою та навчанням» бойових груп.

«У той час це мало викликати велику занепокоєність і велику реакцію», - сказав він, додавши, що мала місце «сильна недооцінка противника».