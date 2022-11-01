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ЧВК Вагнера предстанет перед британским судом по обвинению в терроризме в Украине

ЧВК Вагнера предстанет перед британским судом по обвинению в терроризме в Украине

Киев • УНН

 • 221106 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во вторник британские юристы объявили о судебном иске против российской группы Вагнера из-за обвинений в терроризме в Украине, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Джейсон МакКью, старший партнер McCue Jury and Partners, заявил, что Вагнер и их руководитель евгений пригожин «участвовали в террористической кампании» в Украине, включая убийства, изнасилования, нападения на инфраструктуру и закладку взрывчатых веществ вокруг ядерных объектов.

«Их цель состояла в том, чтобы посеять террор и хаос в Украине», - заявил он во вторник комитету по иностранным делам британской палаты общин.

МакКью сообщил законодателям, что Вагнера необходимо остановить и что «необходимо использовать все варианты для дальнейшей защиты жертв Вагнера в других странах мира».

По его словам, буквально в эту секунду возбуждено уголовное дело «от имени мужественных украинских потерпевших» против группы Вагнера и пригожина.

«Иск был начат с официального вручения письма перед иском пригожину и Вагнеру. Это первый случай в мире, когда Вагнеру и им подобным предъявлен иск», - сказал он депутатам.

МакКью добавил, что перед Высоким судом в Лондоне будут представлены доказательства, направленные на установление того, что «Вагнер занимался терроризмом против украинского народа» и что «военная машина путина участвовала в незаконном сговоре с целью развертывания терроризма для облегчения их незаконного вторжения в Украину».

Дело было возбуждено группой украинских потерпевших в Великобритании, которая также «символически представляет» всех украинцев, которые «понесли потери в результате войны», добавил он.

Михаил Ходорковский, бывший олигарх, который стал критиком президента путина, заявил на слушаниях, что влияние пригожина было наравне с другими высокопоставленными чиновниками в кремле из-за его личных отношений с диктатором.

«Влияние господина пригожина примерно равно влиянию господина сергея шойгу, министра обороны, или господина сергея лаврова, министра иностранных дел», - сказал он.

пригожин, по его словам, был настолько близок к путину, что ему даже разрешили подписать помилование от имени президента, чтобы позволить ему вербовать преступников из тюрем «независимо от тяжести преступлений».

«Это очень высокий уровень влияния», - заметил он.

Магнат в изгнании сказал, что, по его мнению, группа Вагнера в будущем будет использоваться «в Европе». И он критиковал западные правительства за то, что они слишком медленно осознают опасность.

В Африке, сказал он, Вагнер занимался «подготовкой и обучением» боевых групп.

«В то время это должно было вызвать большую обеспокоенность и большую реакцию», - сказал он, добавив, что имела место «сильная недооценка противника».

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