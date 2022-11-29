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У ЦАР невідомий літак завдав удар по табору "вагнерівців"

У ЦАР невідомий літак завдав удар по табору "вагнерівців"

Київ • УНН

 • 1920900 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. По табору військ ЦАР та їхніх російських воєнізованих союзників на території Центрально-Африканської Республіки (ЦАР) було завдано авіаудар. Про це повідомляє AFP, інформує УНН.

Деталі

"Центральноафриканська Республіка пригрозила в понеділок розплатою після того, як літак прилетів із сусідньої країни посеред ночі та розбомбив війська ЦАР та їхніх російських воєнізованих союзників", - йдеться у повідомленні.

Уряд заявив, що літак цілився по військовій базі та «скинув вибухівку на місто» Боссангоа, проте завдав лише матеріальних збитків.

Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив атаку. "Це був літак без вогнів, і ми не могли його ідентифікувати. Ціллю була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу. Пошкоджень не надто багато", - сказав він.

На північ від ЦАР знаходиться країна Чад. Відомо, що відносини між двома державами останнім часом були напруженими. Уряд заявив, що повітряний наліт «не може залишитися безкарним», наразі відкрито розслідування «для визначення відповідальності» за «неблагородний акт, скоєний ворогами».

За словами голови регіонального управління лісових ресурсів Босангоа Етьєна Нгеретума, літак завдав чотирьох ударів о 2:50 ночі. 

Зазначається, що ЦАР є однією з найбідніших і найнестабільніших країн у світі. У 2012 році країна поринула у кривавий громадянський конфлікт, який був послаблений втручанням Франції та розгортанням миротворчої місії ООН.

У 2020 році коаліція повстанців наступала на столицю Бангі, погрожуючи скинути уряд. Президент Фостен Арчандж Туадера звернувся до москви по допомогу, і сотні воєнізованих формувань були розгорнуті на додаток до сотень, які вже знаходяться в країні з 2018 року, щоб допомогти "відбити загрозу".

Бангі називає росіян військовими радниками, а Франція, ООН та інші називають найманцями з підтримуваної кремлем "групи вагнера".

Доповнення

Британські юристи оголосили про судовий позов проти російської групи вагнера через звинувачення в тероризмі в Україні.

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