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В трех регионах Украины задержали "телефонных террористов"

В трех регионах Украины задержали "телефонных террористов"

Киев  •  УНН

 • 10194 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В трех разных регионах Украины Служба безопасности Украины разоблачила трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, был задержан житель Запорожья, который с хулиганских побуждений сообщил о минировании местного дворца культуры. Также была задержана одесситка, которая тоже решила развлечься и заявила о заложенной взрывчатке в одном из супермаркетов города.

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По месту вызова после тщательного обследования объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было. По обоим фактам возбуждены уголовные производства. "Террористке" из Одессы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Еще одного "телефонного террориста" разоблачили в Луганской области. Было установлено, что житель Лисичанска угрожал осуществить теракты на общественных объектах города.

"В ходе проверки информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, а вот во время обысков по месту жительства "минера" правоохранители обнаружили средства инициации взрыва и элементы для изготовления самодельных взрывных устройств. Сейчас в рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 159 УК злоумышленнику объявлено о подозрении. Проверяется информация о его связи с НЗФ боевиков так называемой "ЛНР" и возможную причастность к совершению других преступлений", - добавили в ведомстве.

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По информации сотрудников СБУ, "телефонный террорист" также занимался сбытом военных средств поражения.

Такие действия правонарушителей не остаются безнаказанными и угрожают лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

В СБУ добавили, что "телефонным террористам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Напомним, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.

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