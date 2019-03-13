У трьох регіонах України затримали “телефонних терористів”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У трьох різних регіонах України Служба безпеки України викрила трьох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Так, був затриманий мешканець Запоріжжя, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування місцевого палацу культури. Також була затримана одеситка, яка теж вирішила розважитись і заявила про закладену вибухівку в одному із супермаркетів міста.
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За місцем виклику після ретельного обстеження об’єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. За обома фактами відкрито кримінальні провадження. “Терористці” з Одеси оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Ще одного “телефонного терориста” було викрито на Луганщині. Було встановлено, що мешканець Лисичанська погрожував здійснити теракти на громадських об’єктах міста.
“У ході перевірки інформація про закладену вибухівку не підтвердилася, а ось під час обшуків за місцем проживання „мінера“ правоохоронці виявили засоби ініціації вибуху та елементи для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Наразі у межах відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 159 ККУ зловмиснику оголошено про підозру. Перевіряється інформація про його зв’язки з НЗФ бойовиків так званої „ЛНР“ та можливу причетність до скоєння інших злочинів”, — додали у відомстві.
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За інформацією співробітників СБУ, “телефонний терорист” також займався збутом військових засобів ураження.
Такі дії правопорушників не лишаються безкарними та загрожують позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.
У СБУ додали, що “телефонним терористам” також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.
Нагадаємо, на Одещині співробітники Служби безпеки України викрили п’ятьох зловмисників, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.