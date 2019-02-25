Через програш у карти хлопець “замінував” ТРЦ у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві затримали правопорушника, який програв у карти і замінував торговельно-розважальний центр — саме такий був його картковий борг. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Подія трапилася 15 лютого у Деснянському районі Києва. До поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру на вулиці Гната Хоткевича. На виклик негайно прибули профільні служби, які провели ретельний огляд приміщення та прилеглої території. Загалом евакуювали 800 осіб. У результаті перевірки небезпечних речовин і предметів не виявили”, — йдеться у повідомленні.
Власника мобільного телефону, з якого повідомили про мінування, затримали. Ним виявився 18-річний уродженець Івано-Франківської області, який пояснив, що після програшу у карти повідомив у поліцію про замінування.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності — ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, протягом вихідних у місті Щастя Луганської області надходило 6 повідомлень про мінування різних об’єктів.