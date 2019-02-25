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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30290 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123676 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122137 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117294 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

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Из-за проигрыша в карты парень "заминировал" ТРЦ в Киеве

Из-за проигрыша в карты парень "заминировал" ТРЦ в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7844 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве задержали правонарушителя, который проиграл в карты и заминировал торгово-развлекательный центр - именно таков был его карточный долг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Событие произошла 15 февраля в Деснянском районе Киева. В полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра на улице Гната Хоткевича. На вызов немедленно прибыли профильные службы, которые провели тщательный осмотр помещения и прилегающей территории. В общем эвакуировали 800 человек. В результате проверки опасных веществ и предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Владельца мобильного телефона, с которого сообщили о минировании, задержали. Им оказался 18-летний уроженец Ивано-Франковской области, который пояснил, что после проигрыша в карты сообщил в полицию о заминировании.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, на выходных в городе Счастье Луганской области поступало 6 сообщений о минировании различных объектов.

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