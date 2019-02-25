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Масштабне "мінування" у Щасті: стали відомі деталі

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Протягом вихідних у місті Щастя Луганської області надходило 6 повідомлень про мінування різних об'єктів. Про деталі масштабного неправдивого мінування УНН повідомили у правоохоронних органах.

Перше повідомлення надійшло до поліції о 14 годині 23 лютого. Чоловік повідомив про вибухівку у супермаркеті. Згодом ймовірно цей же чоловік повідомив про мінування ТЕС. О 16 годині того ж дня надійшло повідомлення про мінування приміщення ДТЕК, а згодом – лікарні. І під кінець робочого дня надійшло повідомлення про мінування автовокзалу на території області. Вибухотехніки змушені були перевірити 17 автовокзалів та автостанцій області.

У правоохоронних органах повідомили, що у всіх випадках проводилася ретельна перевірка і всі повідомлення були неправдиві.

Також додали, що в окремих випадках особи, які телефонували аби повідомити про вибухівку, представлялися колишніми бійцями військових підрозділі України.

Розпочато досудове розслідування за ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення особистості лжемінувальника. 

Як повідомляв УНН, поліцейські не знайшли вибухівки на вокзалі, автовокзалі та заправці у Львові.

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