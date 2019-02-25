Масштабное "минировании" в Счастье: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. За выходные в городе Счастье Луганской области поступало 6 сообщений о минировании различных объектов. О деталях масштабного ложного минирования сообщили УНН в правоохранительных органах.
Первое сообщение поступило в полицию в 14 часов 23 февраля. Мужчина сообщил о взрывчатке в супермаркете. Впоследствии вероятно этот же человек сообщил о минировании ТЭС. В 16 часов того же дня поступило сообщение о минировании помещения ДТЭК, а впоследствии - больницы. И под конец рабочего дня поступило сообщение о минировании автовокзала на территории области. Взрывотехники вынуждены были проверить 17 автовокзалов и автостанций области.
В правоохранительных органах сообщили, что во всех случаях проводилась тщательная проверка и все сообщения были ложные.
Также добавили, что в отдельных случаях лица, которые звонили чтобы сообщить о взрывчатке, представлялись бывшими бойцами военных подразделении Украины.
Начато досудебное расследование по ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности лжеминера.
Как сообщал УНН, полицейские не нашли взрывчатки на вокзале, автовокзале и заправке во Львове.