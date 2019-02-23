Потрійне "мінування" у Львові: вибухівку не знайшли

“Правоохоронці перевірили приміщення вокзалу, автовокзалу та заправки. Евакуювали близько 700 людей. Ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було знайдено”, — повідомили у прес- службі Нацполіції.

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Нагадаємо, у Львові сьогодні зранку невідомий повідомив про мінування залізничного вокзалу, автостанції та автозаправки.

Як повідомляв УНН, через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей.