Потрійне "мінування" у Львові: вибухівку не знайшли
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Поліцейські не знайшли вибухівки на вокзалі, автовокзалі та заправці у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“Правоохоронці перевірили приміщення вокзалу, автовокзалу та заправки. Евакуювали близько 700 людей. Ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було знайдено”, — повідомили у прес- службі Нацполіції.
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Нагадаємо, у Львові сьогодні зранку невідомий повідомив про мінування залізничного вокзалу, автостанції та автозаправки.
Як повідомляв УНН, через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей.