В трех регионах Украины сократились выбросы загрязняющих веществ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство энергетики и защиты окружающей среды проанализировало состояние атмосферного воздуха в Украине с января, и не выявило общих тенденций по сокращению выбросов в атмосферу, характерных для всех городов Украины, однако определенные положительные изменения наблюдаются в нескольких областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
“В некоторых городах отмечаются тенденции, которые могут быть связаны с уменьшением нагрузки на окружающую среду. Например, имеют место тренды уменьшения средних концентраций диоксида азота в таких городах, как Кременчуг, Днепр, Кривой Рог и Харьков. Кстати, в Харькове и Кривом Роге такие тенденции наблюдаются и по показателям взвешенных веществ и формальдегида. Если в Кривом Роге показатели этих веществ превышают ПДК (последние 2 недели могут превышать 3-4 ПДК), то в Харькове все показатели, по которым осуществляются наблюдения, находятся в пределах нормы”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что общие показатели по Киеву демонстрируют незначительную тенденцию к снижению по формальдегиду и диоксиду серы и увеличение концентраций диоксида азота. Причем эти показатели превышают ПДК (формальдегид 1,7; диоксид серы 2, диоксид азота от 2 до 3,5).
Так, основными источниками выбросов загрязняющих веществ в этот период является автомобильный транспорт, промышленность и несанкционированное сжигание стерни на полях, листья и даже бытового мусора.
Напомним, что в Киеве с 24 по 30 марта в воздухе наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ, несмотря на введенный карантин.