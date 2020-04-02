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У трьох регіонах України скоротились викиди забруднюючих речовин

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство енергетики та захисту довкілля проаналізувало стан атмосферного повітря в Україні з кінця січня, і не виявило загальних тенденцій щодо скорочення викидів в атмосферу, характерних для всіх міст України, проте певні позитивні зміни спостерігаються в кількох областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

“У деяких містах відмічаються тенденції, які можуть бути пов’язані зі зменшенням навантаження на навколишнє середовище. Наприклад, мають місце тренди зменшення середніх концентрацій діоксиду азоту в таких містах, як Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг та Харків. До речі, у Харкові та Кривому Розі такі тенденції спостерігаються і за показниками завислих речовин та формальдегіду. Якщо у Кривому Розі показники цих речовин перевищують ГДК (останні 2 тижні можуть перевищувати 3-4 ГДК), то у Харкові усі показники, за якими здійснюються спостереження, перебувають у межах норми”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загальні показники по Києву демонструють незначну тенденцію до зниження по формальдегіду та діоксиду сірки та збільшення концентрацій діоксиду азоту. Причому ці показники перевищують ГДК (формальдегід 1,7; діоксид сірки 2, діоксид азоту від 2, до 3,5).

Так, основними джерелами викидів забруднюючих речовин у цей період є автомобільний транспорт, промисловість та несанкціоноване спалювання стерні на полях, листя та навіть побутового сміття.

Нагадаємо, що у Києві з 24 по 30 березня у повітрі спостерігалось перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, попри введений карантин.

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