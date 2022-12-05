Графики не действуют: в трех областях ввели экстренные отключения света

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за очередной ракетной атаки россии на энергетические объекты Украины в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света, стабилизационные графики пока не действуют. Об этом в Telegram сообщил ДТЭК, передает УНН.

Цитата

"Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: из-за очередной массированной атаки россии на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", – говорится в сообщении.

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине не менее 70 ракет, более 60 были сбиты.

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