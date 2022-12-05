Графіки не діють: у трьох областях ввели екстрені відключення світла

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через чергову ракетну атаку росії на енергетичні об'єкти України у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях ввели екстрені відключення світла, стабілізаційні графіки поки не діють. Про це в Telegram повідомив ДТЕК, передає УНН.
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"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють", – ідеться у повідомленні.
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