Графіки не діють: у трьох областях ввели екстрені відключення світла

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"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.