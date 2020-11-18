В трех областях выпало до 3 сантиметров снега

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киевской, Кировоградской и Черкасской областях на утро среды, 18 ноября, выпало местами до 3 см снега. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Сегодня же в стране облачно и без осадков, лишь утром в северных и центральных областях местами мокрый снег, на востоке - гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.