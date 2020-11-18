В трех областях выпало до 3 сантиметров снега

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киевской, Кировоградской и Черкасской областях на утро среды, 18 ноября, выпало местами до 3 см снега. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Сегодня же в стране облачно и без осадков, лишь утром в северных и центральных областях местами мокрый снег, на востоке - гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

"По состоянию на 6 часов 18 ноября местами снег в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях (снежный покров от 0 до 3 см), местами дождь в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой областях, в западной части туман, на остальной территории страны без осадков", - говорится в сообщении.

Как указано, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Днепропетровской области местами гололедица, в Черкасской области местами заснеженное. На большинстве перевалочных участков дорог местами туман.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

По их данным, синоптики прогнозируют 17 ноября облачную погоду без осадков, лишь утром в северных и центральных областях местами мокрый снег. В восточной части гололедица, в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура -2...+3°С; в северо-восточной части -5...-3°С. В западной части, на юге Крыма и Одесской области +7...+12°С.

Добавим, 17 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

Зимняя погода пришла в столицу с востока, ведь там уже на прошлых выходных фиксировали первые снегопады - в Харькове, в Сумской, Луганской, Днепропетровской областях.

Синоптики говорят, причина - циклон, который постепенно смещался из Беларуси на левобережную часть Украины.

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