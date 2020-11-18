У трьох областях випало до 3 сантиметрів снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Київській, Кіровоградській та Черкаській областях на ранок середи, 18 листопада, випало місцями до 3 см снігу. Проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Сьогодні ж у країні хмарно і без опадів, лише вранці у північних та центральних областях місцями мокрий сніг, на сході - ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 6 годину 18 листопада місцями сніг у Київській, Кіровоградській та Черкаській областях (сніговий покров від 0 до 3 см), місцями дощ у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Хмельницькій областях, у західній частині туман; на решті території країни без опадів", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у Черкаській області місцями засніжене. На більшості перевальних ділянках доріг місцями туман.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.
За їхніми даними, синоптики прогнозують 17 листопада хмарну погоду без опадів, лише вранці у північних та центральних областях місцями мокрий сніг. У східній частині ожеледиця, у західних областях подекуди туман.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура -2...+3°С; у північно-східній частині -5...-3°С. У західній частині, на півдні Криму та Одещині +7...+12°С.
Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.
Зимова погода прийшла до столиці зі сходу, адже там вже на минулих вихідних фіксували перші снігопади - у Харкові, на Сумщині, Луганщині, Дніпропетровщині.
Синоптики кажуть, причина - циклон, який поступово зміщувався з Білорусі на лівобережну частину України.