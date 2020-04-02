У третьего больного COVID-19 в Тернополе симптомы появились на 17 сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернополе зафиксировали коронавирус у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши и две недели находился на самоизоляции. Об этом в Facebook сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.
"Мужчине 55 лет, вернулся из Польши. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него появились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи в состоянии средней тяжести.
Также известно, что с тернополянами, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.
Так, всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено СОVID-19 у 3 жителей Тернополя. Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, у которых подтвердили COVID-19, по-прежнему находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, что в больницах в Тернополе находится 20 инфицированных коронавирусом COVID-19.