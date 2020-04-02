У третьего больного COVID-19 в Тернополе симптомы появились на 17 сутки

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернополе зафиксировали коронавирус у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши и две недели находился на самоизоляции. Об этом в Facebook сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.