У третього хворого на COVID-19 у Тернополі симптоми з’явились на 17 добу

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернополі зафіксували коронавірус у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі та два тижні перебував на самоізоляції. Про це у Facebook повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.