У третього хворого на COVID-19 у Тернополі симптоми з’явились на 17 добу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернополі зафіксували коронавірус у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі та два тижні перебував на самоізоляції. Про це у Facebook повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
“Чоловікові 55 років, повернувся із Польщі. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з’явилися на 17 добу після приїзду в Україну”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги у стані середньої тяжкості.
Також відомо, що з тернополянами, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.
Так, загалом від початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено СОVID-19 у 3 жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя — 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, що у лікарнях у Тернополі перебуває 20 інфікованих коронавірусом COVID-19.