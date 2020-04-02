У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих на COVID-19

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У лікарнях у Тернополі перебуває 20 інфікованих коронавірусом COVID-19. Ще двоє на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.