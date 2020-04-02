У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У лікарнях у Тернополі перебуває 20 інфікованих коронавірусом COVID-19. Ще двоє на амбулаторному лікуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Загалом у тернопільських лікарнях 20 хворих на COVID-19. Ще 2 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.
Так, у Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10:00 2 квітня перебуває 9 хворих на COVID-19. Це 1 — житель міста Заліщики, 3 — жителі Монастириського району, 2 — жителі Козови, 1 житель села Острів Тернопільського району, 1 тернополянин та 1 жителька Бучача. Ще у 2 пацієнтів підозрюють коронавірус.
"У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10:00 2 квітня на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них — діти. 2 дитини, хворих на COVID-19, з Козови та їх тато, у якого також підтвердили коронавірус. Восьмирічна дитина із Заліщицького району. У неї підтвердили COVID-19. Дитина та її мама з Монастириського району. Двоє дітей 13 і 14 років та їх мама, у яких підтвердили COVID-19 з Монастириського району. Дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що двоє чоловіків з Тернополя — 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, - на амбулаторному лікуванні.
"Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 — не виявили",- йдеться в повідомленні.
Окрім того, станом на 10:00 2 квітня в Тернопільській міській лікарні № 3 на ізоляції перебуває троє тернополян контактних з хворими на COVID-19.
"На самоізоляції перебуває 449 тернополян", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.