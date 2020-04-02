В больницах Тернополя находится 20 больных COVID-19

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В больницах в Тернополе находится 20 инфицированных коронавирусом COVID-19. Еще двое на амбулаторном лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.