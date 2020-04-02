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В больницах Тернополя находится 20 больных COVID-19

В больницах Тернополя находится 20 больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В больницах в Тернополе находится 20 инфицированных коронавирусом COVID-19. Еще двое на амбулаторном лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Всего в тернопольских больницах 20 больных COVID-19. Еще 2 больных находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Так, в Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10:00 2 апреля находится 9 больных COVID-19. Это 1 - житель города Залещики, 3 - жители Монастырисского района, 2 - жители Козовы, 1 житель села Остров Тернопольского района, 1 - тернополянин и 1 - жительница Бучача. Еще у 2 пациентов подозревают коронавирус.

"В Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 2 апреля на лечении находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. 7 из них - дети. 2 ребенка, больных COVID-19, с Козовы и их папа, у которого также подтвердили коронавирус. Восьмилетний ребенок с Залещицкого района. У него подтвердили COVID-19. Ребенок и его мама с Монастырисского района. Двое детей 13 и 14 лет и их мама, у которых подтвердили COVID-19 с Монастырисского района. Ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района и ее мама. У них подтвердили COVID-19", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, у которых подтвердили COVID-19, - на амбулаторном лечении.

"Медики обследовали людей, контактировавших с ними, COVID-19 - не выявили", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 10:00 2 апреля в Тернопольской городской больнице № 3 на изоляции находится трое тернополян, контактных с больными COVID-19.

"На самоизоляции находится 449 тернополянина", - говорится в сообщении.

Напомним, на утро 2 апреля в Украине 804 случая COVID-19.

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