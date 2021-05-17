В Торонто обстреляли людей в припаркованных автомобилях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Торонто произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще трое находятся в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СTV News.
Детали
Полиция Торонто вызвали к жилому комплексу в районе Этобикоке из-за стрельбы. Инспектор сообщил, что неизвестные или неизвестный на темном седане, подошли к двум транспортных средств - Toyota Camry и Mercedes Benz -, припаркованных перед дорогой, и открыли огонь по пассажирам внутри этих автомобилей.
По его словам, было осуществлено около 100 выстрелов. Затем подозреваемые или же он был один бежали из района в неизвестном направлении.
Напомним
По меньшей мере девять человек погибли , еще пять тяжело ранены в результате перестрелки между двумя враждующими группами в провинции Синд на юге Пакистана.