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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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У Торонто обстріляли людей у припаркованих автівках

Київ • УНН

 • 19823 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, ще троє перебувають у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на СTV News.

У Торонто обстріляли людей у припаркованих автівках

Деталі

Поліцію Торонто викликали до житлового комплексу в районі Етобікоке через стрілянину. Інспектор повідомив, що невідомі або невідомий на темному седані, підійшли до двох транспортних засобів - Toyota Camry та Mercedes Benz -, припаркованих перед дорогою, і відкрили вогонь по пасажирам всередині цих автомобілів.

За його словами, було здійснено приблизно 100 пострілів. Потім підозрювані або ж він був один втекли з району в невідомому напрямку.

Нагадаємо

Щонайменше дев'ять людей загинули, ще п'ять важко поранені внаслідок стрілянини між двома ворогуючими групами у провінції Сінд на півдні Пакистану.

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