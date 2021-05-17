У Торонто обстріляли людей у припаркованих автівках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, ще троє перебувають у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на СTV News.
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Поліцію Торонто викликали до житлового комплексу в районі Етобікоке через стрілянину. Інспектор повідомив, що невідомі або невідомий на темному седані, підійшли до двох транспортних засобів - Toyota Camry та Mercedes Benz -, припаркованих перед дорогою, і відкрили вогонь по пасажирам всередині цих автомобілів.
За його словами, було здійснено приблизно 100 пострілів. Потім підозрювані або ж він був один втекли з району в невідомому напрямку.
Нагадаємо
Щонайменше дев'ять людей загинули, ще п'ять важко поранені внаслідок стрілянини між двома ворогуючими групами у провінції Сінд на півдні Пакистану.