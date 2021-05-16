У Пакистані дві ворогуючі групи спричинили стрілянину: є загиблі

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Згідно з повідомленнями, стрілянина протягом декількох годин відбулася між племенем Джагірані та племенем Чачар через давню ворожнечу в районі Кандкот Сіндх.

Працівники поліції повідомили ЗМІ, що озброєні чоловіки обох сторін стріляли один в одного, переховуючись у бункерах.

Поліцейські та рятувальні групи перевезли тіла та постраждалих до лікарні та порушили дві окремі справи проти кожної з озброєних груп. Поліція розпочала операції та рейди з метою арешту винних та вилучення у них зброї.

У місцевих сутичках використовувались автоматичні гармати, ручні гранати та ракети, повідомляють місцеві звіти.

Нагадаємо

Вздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати.