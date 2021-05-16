У Пакистані дві ворогуючі групи спричинили стрілянину: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули, ще п'ять важко поранені внаслідок стрілянини між двома ворогуючими групами у провінції Сінд на півдні Пакистану. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Згідно з повідомленнями, стрілянина протягом декількох годин відбулася між племенем Джагірані та племенем Чачар через давню ворожнечу в районі Кандкот Сіндх.
Працівники поліції повідомили ЗМІ, що озброєні чоловіки обох сторін стріляли один в одного, переховуючись у бункерах.
Поліцейські та рятувальні групи перевезли тіла та постраждалих до лікарні та порушили дві окремі справи проти кожної з озброєних груп. Поліція розпочала операції та рейди з метою арешту винних та вилучення у них зброї.
У місцевих сутичках використовувались автоматичні гармати, ручні гранати та ракети, повідомляють місцеві звіти.
Нагадаємо
Вздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати.