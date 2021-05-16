В Пакистане две враждующие группы устроили стрельбу: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По меньшей мере девять человек погибли, еще пять тяжело ранены в результате перестрелки между двумя враждующими группами в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Согласно сообщениям, стрельба в течение нескольких часов состоялась между племенем Джагирани и племенем Чачар из-за давней вражды в районе Кандкот Синдх.
Работники полиции сообщили СМИ, вооруженные мужчины обеих сторон стреляли друг в друга, скрываясь в бункерах.
Полицейские и спасательные группы перевезли тела и пострадавших в больницу и возбудили два отдельные дела против каждой из вооруженных групп. Полиция начала операции и рейды с целью ареста виновных и изъятия у них оружия.
В местных стычках использовались автоматические пушки, ручные гранаты и ракеты, сообщают местные отчеты.
Напомним
Вдоль границы между Афганистаном и Пакистаном в результате засады были убиты и шестеро ранены четыре пакистанские солдаты.