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На кордоні між Афганістаном і Пакистаном вбили 4 військових

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном вбили 4 військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Вздовж кордону між Афганістаном і Пакистаном в результаті засідки були вбиті та шестеро поранені чотири пакистанські солдати. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Військові Пакистану повідомляють, що солдати працювали над огородженням вздовж кордону в районі Жоб та районі пакистанської провінції Белуджистан.

Відповідальність за теракт взяла на себе заборонена група бойовиків “Тегерік е-Талібан”.

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що просило Афганістан вжити заходів проти бойовиків.

У заяві йдеться про те, що до посольства Афганістану в Ісламабаді було запропоновано “передати занепокоєння Пакистану відповідним афганській владі для вжиття ефективних заходів проти організованих груп терористів”.

Додатково

Пакистан заявляє, що будує огорожу вздовж своєї 2500 км (1500 миль) кордону з Афганістаном, щоб захистити цю територію, незважаючи на протести Кабула проти того, що бар’єр розділить сім’ї та друзів вздовж племінного поясу Паштун, що пролягає по лінії Дюранда колоніальних часів Британець у 1893 році.

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