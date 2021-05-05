На границе между Афганистаном и Пакистаном убили 4 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Вдоль границы между Афганистаном и Пакистаном в результате засады были убиты и шестеро ранены четыре пакистанские солдаты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Военные Пакистана сообщают, что солдаты работали над ограждением вдоль границы в районе Жоб и районе пакистанской провинции Белуджистан.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещена группа боевиков “Тегерик э-Талибан”.
Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что просило Афганистан принять меры против боевиков.
В заявлении говорится, что к посольству Афганистана в Исламабаде было предложено “передать беспокойство Пакистана соответствующим афганским властям для принятия эффективных меры против организованных группы террористов”.
Дополнительно
Пакистан заявляет, что строит ограждение вдоль своей 2500 км (1500 миль) границы с Афганистаном, чтобы защитить эту территорию, несмотря на протесты Кабула против того, что барьер разделит семьи и друзей вдоль племенного пояса Паштун, пролегающей по линии Дюранда колониальных времен Британец в 1893 году.