В Торецке появилась вода

"Сейчас вода в город поступает около 500 кубических метров в час, что недостаточно для быстрого наполнения резервуара. Параллельно с его наполнением начали опресовывать водопровод, питающий забалочную часть города (для полной опрессовки "Забалки" нужно до трех суток)", написал он.

По его информации, по другим районам города подача воды должна была начаться в 5:00 24 июня.

Глава города также отметил, что ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецкое осуществлялись в том числе с бетонированием, поэтому было снижено давление подачи воды по водопроводу, чтобы не повредить его.

Полная опрессовка отдельных районов и поселков длиться 2-3 суток.

Напомним, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких местах из-за аварии на водопроводе.