Торецьк досі без води
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник, передає УНН.
"Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного, з огляду на характер ушкодження", - написав Винник.
За його словами, на Горлівської фільтрувальної станції плавно піднімають тиск, щоб уникнути гідроудару і повторних ушкоджень водоводу.
"Як тільки вода з'явиться в місті, проінформую додатково", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.