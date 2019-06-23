Торецк до сих пор без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Вода на водопроводный узел Торецка еще не пришла. Опрессовки водовода Горловка-Торецк выполняются в этот раз дольше обычного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецкая Сергей Винник, передает УНН.
"Вода на водопроводный узел Торецка еще не пришла. Опрессовки водовода Горловка-Торецкое выполняются в этот раз дольше обычного, учитывая характер повреждения", - написал Винник.
По его словам, на Горловской фильтровальной станции плавно поднимают давление, чтобы избежать гидроудара и повторных повреждений водовода.
"Как только вода появится в городе, проинформирую дополнительно", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких местах из-за аварии на водопроводе.