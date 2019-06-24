У Торецьку з'явилася вода
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вода на водопровідний вузол у Торецьку Донецької області почала надходити обсягом близько 500 кубічних метрів на годину, що замало для швидкого наповнення резервуару. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook голови військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослава Руденка.
"Наразі води в місто надходить близько 500 кубічних метрів на годину, що замало для швидкого наповнення резервуару. Паралельно з його наповненням почали опресовувати водогін, що живить забалочну частину міста (для повного опресування "Забалки" потрібно до трьох діб)", написав він.
За його інформацією, по інших районах міста подача води мала розпочатися о 5:00 24 червня.
Голова міста також зауважив, що ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк здійснювались в тому числі з бетонуванням, тому було знижено тиск подачі води по водогону, щоб не пошкодити його.
Повне опресування окремих районів та селищ триватиме 2-3 доби.
Нагадаємо, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.