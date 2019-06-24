У Торецьку з'явилася вода

КИЇВ. 24 червня. УНН. Вода на водопровідний вузол у Торецьку Донецької області почала надходити обсягом близько 500 кубічних метрів на годину, що замало для швидкого наповнення резервуару. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook голови військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослава Руденка.