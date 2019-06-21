В Токио военный вертолет разбился при посадке

КИЕВ. 21 июня. УНН. Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу во время посадки на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Kyodo и NHK.