У Токіо військовий вертоліт розбився при посадці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Багатоцільовий вертоліт UH-1 сухопутних сил Японії розбився в п'ятницю під час посадки на військовому аеродромі Татікава на заході префектури Токіо. На борту перебували двоє людей, ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство Kyodo і NHK.
За даними телеканалу NHK, у вертольота при ударі об землю відвалилася хвостова частина.
Нагадаємо, в Японії в результаті падіння рятувального вертольота загинули семеро людей.