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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: в Японії в результаті падіння рятувального вертольота загинули семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Число жертв падіння рятувального вертольота в центральній японській префектурі Гумма збільшилася до семи. Про це в суботу повідомило агентство Kyodo, передає УНН.

ЗМІ: в Японії в результаті падіння рятувального вертольота загинули семеро людей

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Відзначається, що на цей момент знайдені всі дев’ять членів екіпажу, проте про стан двох з них не повідомляється.

Зв’язок з бортом був втрачений в п’ятницю в районі активного вулкана Кусацу-Сіране. Протягом дня рятувальникам вдалося виявити вертоліт, який впав на порослий лісом гірський схил. Імовірно через зіткнення з деревами у нього відірвало головний гвинт, а корпус розвалився на кілька частин.

Бортові самописці досі не виявлені. Екіпаж виконував тренувальний політ і повинен був з повітря оглянути стан гірських стежок на кордоні префектур Гумма і Нагано.

Як повідомляв УНН, танкер з вантажем нафти Front Hakata під прапором Багамських островів загорівся біля берегів японської префектури Тіба.

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