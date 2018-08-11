ЗМІ: в Японії в результаті падіння рятувального вертольота загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Число жертв падіння рятувального вертольота в центральній японській префектурі Гумма збільшилася до семи. Про це в суботу повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Відзначається, що на цей момент знайдені всі дев’ять членів екіпажу, проте про стан двох з них не повідомляється.
Зв’язок з бортом був втрачений в п’ятницю в районі активного вулкана Кусацу-Сіране. Протягом дня рятувальникам вдалося виявити вертоліт, який впав на порослий лісом гірський схил. Імовірно через зіткнення з деревами у нього відірвало головний гвинт, а корпус розвалився на кілька частин.
Бортові самописці досі не виявлені. Екіпаж виконував тренувальний політ і повинен був з повітря оглянути стан гірських стежок на кордоні префектур Гумма і Нагано.
Як повідомляв УНН, танкер з вантажем нафти Front Hakata під прапором Багамських островів загорівся біля берегів японської префектури Тіба.