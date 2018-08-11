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СМИ: в Японии в результате падения спасательного вертолета погибли семь человек

Киев • УНН

 • 11372 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Число жертв падения спасательного вертолета в центральной японской префектуре Гумма увеличилось до семи. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

СМИ: в Японии в результате падения спасательного вертолета погибли семь человек

Ранее сообщалось о четырех погибших. Отмечается, что к настоящему моменту найдены все девять членов экипажа, однако о состоянии двух из них не сообщается.

Связь с бортом была потеряна в пятницу в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ. В течение дня спасателям удалось обнаружить вертолет, который упал на заросший лесом горный склон. Предположительно из-за столкновения с деревьями у него оторвало главный винт, а корпус развалился на несколько частей.

Бортовые самописцы до сих пор не обнаружены. Экипаж выполнял тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Как сообщал УНН, танкер с грузом нефти Front Hakata под флагом Багамских островов загорелся у берегов японской префектуры Тиба.

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