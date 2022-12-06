В Токио открыли выставку плакатов украинского художника Никиты Титова

Цитата

«Он (Никита Титов –ред.) стал широко известен благодаря плакатам, которые создает с начала вторжения россии в Украину в 2014 году», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, выставка посвящена людям мирных профессий в Украине, которые одели военную форму, чтобы защитить свою землю от врага. Она будет доступна для просмотра перед входом в Посольство Украины в Токио до конца года.

Дополнение

В галерее Sapere Aude в Копенгагене (Дания) в начале ноября 2022 года прошла благотворительная выставка современных украинских художников и скульпторов «Сopenhope for Ukraine».