В Токио открыли выставку плакатов украинского художника Никиты Титова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря, по случаю Дня Вооруженных сил Украины Посольство Украины в Японии открыло выставку плакатов украинского художника Никиты Титова. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Японии, пишет УНН.
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«Он (Никита Титов –ред.) стал широко известен благодаря плакатам, которые создает с начала вторжения россии в Украину в 2014 году», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, выставка посвящена людям мирных профессий в Украине, которые одели военную форму, чтобы защитить свою землю от врага. Она будет доступна для просмотра перед входом в Посольство Украины в Токио до конца года.
Дополнение
В галерее Sapere Aude в Копенгагене (Дания) в начале ноября 2022 года прошла благотворительная выставка современных украинских художников и скульпторов «Сopenhope for Ukraine».