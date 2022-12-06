У Токіо відкрили виставку плакатів українського художника Нікіти Тітова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України Посольство України в Японії відкрило виставку плакатів українського художника Нікіти Тітова. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Японії, пише УНН.
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«Він (Нікіта Тітов –ред.) став широко відомий завдяки плакатам, які створює з початку вторгнення росії в Україну в 2014 році», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, виставка присвячена людям мирних професій в Україні, які одягнули військову форму, щоб захистити свою землю від ворога. Вона буде доступна для перегляду перед входом до Посольства України в Токіо до кінця року.
Доповнення
У галереї Sapere Aude у Копенгагені (Данія) на початку листопада 2022 року пройшла благодійна виставка сучасних українських художників і скульпторів «Сopenhope for Ukraine».