У Копенгагені відбудеться благодійна виставка українських художників

Цитата

«З 16 по 26 листопада 2022 року в галереї Sapere Aude (Ved Glyptoteket 6. 1575 Copenhagen V. Denmark) проходитиме благодійна виставка українських художників «Сopenhope for Ukraine». Організатори виставки - Nielsen Saloner і посольство України в Данії. Куратор виставки - Хелена Томассон», - ідеться у повідомленні.

Деталі

На виставці будуть представлені роботи сучасних українських художників та скульпторів, зокрема: Василини Коломийко, Івана Пилипенка, Наталії Багацької, Марка Греся, Станіслава Топчія, Юрія Мусатова, Лізи Портнової, Марії Куликовської, Ніни Мурашкіної, Каріне Арутинової, Катерини Ципенюк, Марусі Абашидзе та Олександра Анохіна.

Як зазначається, зібрані кошти будуть перераховані на благодійність і підтримку українських митців та їхніх родин в Україні.

Доповнення

У приміщенні посольства України в столиці Данії Копенгагені відбулося офіційне відкриття бізнес-клубу українських жінок в Данії, які заснували власний бізнес.