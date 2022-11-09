В Копенгагене пройдет благотворительная выставка украинских художников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В галерее Sapere Aude в Копенгагене (Дания) пройдет благотворительная выставка современных украинских художников и скульпторов «Сopenhope for Ukraine». Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Дании, информирует УНН.
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«С 16 по 26 ноября 2022 года в галерее Sapere Aude (Ved Glyptoteket 6. 1575 Copenhagen V. Denmark) будет проходить благотворительная выставка украинских художников «Сopenhope for Ukraine». Организаторы выставки - Nielsen Saloner и посольство Украины в Дании. Куратор выставки - Хелена Томассон», - говорится в сообщении.
Детали
На выставке будут представлены работы современных украинских художников и скульпторов, в частности: Василины Коломыйко, Ивана Пилипенко, Наталии Богачской, Марка Греся, Станислава Топчия, Юрия Мусатова, Лизы Портновой, Марии Куликовской, Нины Мурашкиной, Карине Арутиновой, Екатерины Цыпенюк, Маруси Абашидзе и Александра Анохина.
Как отмечается, собранные средства будут перечислены на благотворительность и поддержку украинских художников и их семей в Украине.
Дополнение
В помещении посольства Украины в столице Дании Копенгагене состоялось официальное открытие бизнес-клуба украинских женщин в Дании, основавших собственный бизнес.