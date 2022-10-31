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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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У Данії відкрили бізнес-клуб українських жінок

У Данії відкрили бізнес-клуб українських жінок

Київ • УНН

 • 571940 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У приміщенні посольства України в столиці Данії Копенгагені відбулося офіційне відкриття бізнес-клубу українських жінок в Данії, які заснували власний бізнес. Про це повідомила дружина посла України в Данії Христина Видойник в Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Перебуваючи в Данії, я зустріла багато надзвичайних українських жінок. Спілкування з кожною з них стало для мене справжнім подарунком долі. Клуб об’єднав активних українських жінок, які заснували власний бізнес, займають керівні посади в данських компаніях або громадських установах», - написала вона.

Деталі

За її словами, ціль клубу - розвиток та просування бізнес-інтересів українських жінок у Данії, створення та підтримка позитивного іміджу України у світі, колаборація та нетворкінг професіоналів індустрії, підтримка підприємницької діяльності тощо.

«Кожна з учасниць - безцінний скарб, професіонал своєї справи, справжнє уособлення української жінки з усіма притаманними тільки українці чеснотами», - додала вона.

Доповнення

Українці все частіше вирішують відкрити бізнес у Польщі. Лише з початку цього року понад 10 тисяч підприємств було зареєстровано.

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